Livros: até no lixo pode haver beleza, diz-nos Isabela Figueiredo no novo romance

Que energias, memórias e possibilidades de futuro emergem quando duas solidões se tocam? O mais recente livro de Isabela Figueiredo é atravessado por esta pergunta e faz da lenta revelação da resposta o seu maior trunfo. (Uma pergunta paralela poderia ser esta: “Quantos dias e noites é preciso viver encurralado para se aprender a fugir?”) A autora, numa “nota sobre fruta feia” que serve de preâmbulo a “Um Cão no Meio do Caminho”, dá logo a entender ao que vem: “Não há vidas melhores do que outras. As maçãs da mesma árvore crescem com diversas formas e tamanhos. Algumas crescem aleijadas. Os sabores da maçã mais bonita e o da maçã aleijada são iguais.” Desde a primeira linha de texto, desde a primeira palavra, Isabela Figueiredo coloca-se do lado dos excluídos, dos marginalizados, dos esquecidos. Dá-lhes voz, dá-lhes presença e inscreve-os no tecido da realidade suburbana do nosso tempo (a ação decorre entre o fim de 2018 e o Natal de 2019).

No princípio há um “encontro inesperado”, um desses acasos que de súbito mudam completamente o curso de uma vida. Dois vizinhos começam a falar um com o outro e a descobrir, muito gradualmente, muito a custo, cheios de uma espécie de pudor (ou só medo de se exporem), as histórias que cada um deles carrega. O maior conseguimento de “Um Cão no Meio do Caminho” está na forma como essas narrativas se vão revelando aos poucos, numa espécie de chiaroscuro, mantendo sempre à vista as superfícies cortantes, as arestas de que são feitos os objetos (e também algumas pessoas), os poços fundos de onde emana a dor, aqui e ali um relâmpago de bondade. No processo, as personagens ganham espessura e consistência, nunca são meras abstrações.