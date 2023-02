Livros: Qual é génese da corrupção? Brian Klaas responde

Todo o poder se presta a abusos. Saber se ele corrompe as pessoas ou se são os corruptos que se deixam atrair por ele é um típico problema do ovo e da galinha. A biologia desempenha um papel — há um gene que surge com mais frequência nos poderosos, aparentemente — mas está longe de explicar tudo. Numa altura em que líderes políticos inadequados ascendem a posições impensáveis pelo mundo fora, “Corruptíveis” tem uma oportunidade reforçada. Brian Klaas, professor de política internacional no University College of London, lida com questões às quais é tentador dar respostas intuitivas.

Recorrendo a experiências e informações obtidas em várias disciplinas, desde a ciência política e a economia comportamental até à psicologia e à biologia evolutiva, acompanhadas por centenas de entrevistas, algumas com pessoas famosas por motivos horríveis (como Klaas explica numa entrevista, para compreender o comportamento das hienas é preciso observá-las), obtém-se um retrato mais fundamentado, complexo e sugestivo que confirma certas ideias feitas e desengana outras.

