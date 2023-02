Livros: Quem era Javier Marías antes de ser Javier Marías

A morte, aos 70 anos, de Javier Marías, foi uma tristíssima notícia. Perdemos um dos maiores romancistas europeus, ainda no auge, e um dos poucos que alternava livros bons e livros óptimos, sem um deslize, pelo menos desde finais dos anos 80. Lermos agora os primeiros livros de Marías tem assim um duplo interesse, porque nos permite compreender a sua maturação e descobrir, se as houver, obras menores.

Com a tradução do até agora inédito em português “Os Domínios do Lobo” (1971) e a reedição de “O Homem Sentimental” (1986), um deles o livro de estreia, o outro publicado imediatamente antes do célebre “Todas as Almas” (1989), é possível tirarmos duas conclusões. “Os Domínios do Lobo” é, por uma vez, um livro mau de Javier Marías, embora por motivos compreensíveis, enquanto “O Homem Sentimental” anuncia já o Marías da maturidade e estabelece as condições para os livros maiores que se seguiram.