Livros: Hanya Yanagihara e quatro vidas não tão pequenas em Nova Iorque

O segundo livro de Hanya Yanagihara, americana de ascendência havaiana e coreana, provocou ondas de choque aquando do seu lançamento 2015, com meio milhão de cópias vendidas só no Reino Unido, tendo sido finalista do Man Booker Prize e do National Book Award. Um bando de quatro amigos, JB, Malcom, Willem e Jude, vindos de uma pequena cidade do Massachusetts, tenta singrar em Nova Iorque. Eles — um jurista, um arquiteto, um artista plástico e um ator — protagonizam uma história de ambições e desaires, salpicada de uma atmosfera gay, sofisticada e próspera. O bando dos quatro está pronto a devorar uma cidade que é ao mesmo tempo metrópole e aldeia.

