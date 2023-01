Livros: Que sabia Montaigne?

Gigantesco empreendimento intelectual, um dos maiores na história da cultura europeia, os “Ensaios” de Montaigne irradiam de uma pergunta simples que é, simultaneamente, a mais complexa das perguntas: “Que sei eu, Michel Eyquem de Montaigne?” Quando inicia a sua tentativa de resposta, em 1572, aos 39 anos, começando a escrever sobre as mais variadas matérias, o nobre gascão decidira mudar de vida. Quatro anos antes, herdara do pai o castelo e as propriedades da família, no sudoeste de França, junto ao rio Dordonha. Dois anos antes, depois de quase morrer ao cair de um cavalo, abandonara o seu posto de magistrado em Bordéus, perdera a primeira filha (que só sobreviveu dois meses) e publicara finalmente as obras do seu grande amigo, Étienne de la Boétie, desaparecido em 1563, criando um vazio na sua existência que nunca chegou a ser preenchido.

Ao longo de 20 anos, até à sua morte em 1592, Montaigne fechou-se numa torre do seu castelo, rodeado por uma biblioteca com mais de mil volumes, e foi escrevendo, ampliando e emendando até à exaustão 107 textos, a que chamou ensaios, criando de raiz todo um género literário. Sem um plano fixo ou um rumo determinado inquiriu sobre toda a sorte de questões, das mais comezinhas às mais eruditas, das mais teóricas às puramente pragmáticas. Tão depressa refletia sobre a tristeza, a solidão, a glória, a virtude, a crueldade ou a experiência, como evocava Cícero e a grandeza romana, as leis sumptuárias e a batalha de Dreux, para logo depois se deter longamente em temáticas insólitas, como o “costume de andar vestido”, o “pedantismo”, os “canibais”, os “coches”, os “aleijados”, os “odores” ou os “polegares”.