Livros: Uma odisseia democrática de 2500 anos

Entre 1974 e 1990, a democracia chegou a 30 países, incluindo Portugal. O fim da Guerra Fria instalou-a na Europa de Leste, e fez com que deixasse de ser preciso apoiar ditaduras anticomunistas em zonas remotas como a Indonésia. Parecia uma evolução imparável, mas não era. A Rússia acabou nas mãos de um autocrata, e no Ocidente o prestígio da democracia foi abalado pela desigualdade económica crescente e pela crise de 2008, com a China a oferecer um contra-argumento à ideia de uma ligação automática entre eleições livres e prosperidade económica. Numa obra anterior, o académico australiano John Keane lembrou que a sobrevivência das democracias está longe de ser garantida.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.