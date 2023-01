Comer, rezar, dormir: Jon Fosse escreve um longo salmo sobre a existência de um homem só

Podíamos dizer que Asle, um artista norueguês que já passou a meia-idade, católico convertido, barba grisalha e cabelo grisalho comprido, atado atrás por um elástico, é um protagonista demasiado parecido com o autor do livro, o que só não bate inteiramente certo porque Asle é viúvo e pintor e Jon Fosse casado em segundas núpcias e escritor; mas valerá sobretudo a pena perguntar se em “O Outro Nome” (primeiro volume da sequência “Septologia”, 2019-2021) há sequer um ‘protagonista’. Essa questão começa logo no estatuto duvidoso das personagens, aliás escassas, que têm nomes foneticamente semelhantes (Asle, Ales, Äsleik), ou então o mesmo nome, que se identificam com nomes diferentes em diferentes ocasiões, que lembram versões mais jovens ou alternativas umas das outras, isto quando não se trata de um distúrbio cognitivo causado, segundo os casos, pelo alcoolismo, a nostalgia ou o sono.

Asle, o narrador, parece ter renunciado ao convívio humano. Além do trabalho artístico, que é o seu sustento, e de interacções pouco loquazes com amigos ou conhecidos, leva uma existência apagada, descrita uma e outra vez na sua materialidade verbal (comer, rezar, dormir, ir às compras, estacionar o automóvel, entrar em casa, acender a lareira, comer, rezar, dormir, ir às compras, etc.). Asle vive numa aldeia na costa norueguesa, “lugar esquecido de Deus”, não se desse o caso de ele acreditar que, em qualquer lado que esteja, está no reino de Deus. A sua fé é categórica, mesmo se heterodoxa. Pode questionar determinados preceitos do catolicismo (defende que as pessoas se “baptizam em si mesmas”, com o Espírito que as habita, e que isso é salvação suficiente), mas não tem dúvidas quanto ao fundamental (nem diz que “acredita” em Deus, para ele Deus simplesmente “é”, como o Deus do Êxodo diz “Eu sou Aquele que é”). Na quietude da aldeia, no luto inacabado, no afastamento do mundo, Asle experimenta uma solidão sublime, ou, como num dos seus quadros, uma “escuridão luminosa”.