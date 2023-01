Livros: “Meninas Invisíveis”, a história pessoal de um trio que galopa na História

Ao segundo romance de Rita Cruz acede-se através de uma prosa subtil e descomplicada, em que a autora consegue o difícil equilíbrio entre situações de superlativa crueldade, e outras de inocência extrema, e nos reconcilia com a vertente humana e imaterial do crescimento, da subjetividade, da crueldade e da morte.

Com uma cadência que embala o leitor, a sua escrita revela personagens encantatórias e sequencia-se em linhas de sentido até se cindir — ao infringir os limites do conjeturável — num substrato vivencial invadido por um mundo paralelo, o do imaginário impresso na infância. Não cederei à tentação de ‘contar’ a trama, distribuída por dois tempos de correspondência histórica real, de finais do século XIX aos alvores do século XX, galopando entre espaços judiciosamente recuperados e geografias familiares.

