Já há máquinas a desenhar histórias: como é que a inteligência artificial está a ser usada na BD?

Os programas de inteligência artificial (IA) que permitem criar imagens saíram dos grandes laboratórios de investigação computacional para o acesso generalizado do público. Aplicações como o Midjourney, o NightCafe ou o DALL-E2 criam composições visuais que facilmente atribuímos a um criador humano, bastando para tal indicar que queremos uma imagem com determinadas características. Perante esses comandos (prompts), o algoritmo varre a sua extensa base de dados de milhões de quadros, ilustrações, fotografias — em domínio público ou não — e apresenta os resultados. No meio da ilustração e da banda desenhada, há quem tema ser substituído por uma máquina. Há também quem experimente as potencialidades da IA para as incorporar no seu trabalho. Entre uma e outra atitude, existe cautela, curiosidade e teorização em doses similares.

Quando percebeu que os programas de IA preparados para desenharem e criarem histórias já estavam disponíveis, Dave McKean quis ver como funcionavam. O artista inglês, criador da banda desenhada “Cages”, iniciou, então, um processo de experimentação que culminou no livro “Prompt: Conversations with AI”, publicado em edição de autor. Entre o fascínio pelas potencialidades da IA e o questionamento sobre se continuamos a falar de criação artística quando o ‘criador’ é uma máquina, McKean não alcançou respostas definitivas, mas encontrou perguntas. Numa troca de e-mails com o Expresso, centrou a sua preocupação na hipótese de a IA substituir o cérebro humano na criação de histórias: “Essa é a grande questão e será o tema de muitos debates ao longo deste século. Será a arte uma atividade humana, ou pode ser criada no âmbito dos algoritmos? Além disso, porque é que fazemos arte ou criamos narrativas? Entre outras coisas, talvez porque a arte tem que ver com a empatia, permite-nos experimentar o modo como outras pessoas veem o mundo, e isto exclui as histórias criadas pela IA. Não quer dizer que as coisas geradas aleatoriamente não possam inspirar-nos ou contribuir para os nossos processos criativos, mas penso que a intenção está atualmente ausente da IA e é algo difícil de programar.”