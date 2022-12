Uma narrativa sobre um amor absoluto que resiste a tudo, O novo livro de Djaimilia Pereira de Almeida

Vera e Albano amam-se há três décadas. Apaixonaram-se em “miúdos” e atravessaram a vida adulta como tantos outros casais, procurando não ceder ao tédio da rotina e às chicotadas da vida real. Os sonhos de se tornarem escritores evaporaram-se rapidamente, ela deixou o mestrado a meio, perdeu um bebé e a esperança de voltar a engravidar. Ele sofreu um esgotamento durante dois anos, perdeu vários empregos e talvez o foco. Conheceram a miséria, a fome, a pobreza. Mas sobreviveram, seguindo juntos, remando com as mãos numa “jangada” que é o amor que desde sempre os uniu. Um desses amores absolutos, raríssimos, que funciona como “entidade única, feita de dois diferentes, nem homem nem mulher, mas ser não-binário, feito do que era homem e mulher um no outro, alimentado por dois corações tornados um só, siamesa criatura total em que a participação de um e do outro se dava como funcionam duas peças num mecanismo, ou, antes, como duas nuvens sopradas pelo mesmo vento”.

O que Djaimilia Pereira de Almeida nos apresenta em “Ferry” é um tremendo teste de resistência a este amor, confrontando-o com a mais devastadora das ameaças. No dia do 52º aniversário de Albano, a doença mental de Vera (quatro anos mais nova), que já se vinha insinuando, explode durante a festa familiar, por ela confundida com a celebração da formatura da filha, Mariana, a filha muito desejada mas que nunca chegou a existir. Se era verdade que “o mundo podia pender para um lado ou para o outro, avançar no sentido da ordem ou no sentido do caos”, neste momento resvala definitivamente para a desordem. Dentro de Vera, que uma médica diagnostica como tendo “demasiada imaginação”, surge outra Vera, uma parte de si que a nega e sabota, com a qual se consumirá numa guerra sem quartel. “Uma levanta-se para agarrar o dia pelos cornos”, enquanto a outra se põe “às suas cavalitas, como um peso morto, para a derrubar e acabar com ela”.