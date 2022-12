Bolsas literárias têm júri que é editor e que escolhe autores seus: a polémica instalou-se na BD portuguesa

A publicação, há uma semana, da lista de contemplados com Bolsas de Criação Literária 2022, atribuídas pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), está a dar que falar no setor da Banda Desenhada. Dos 24 autores selecionados para receber bolsas semestrais ou anuais, de 7.500 e 15 mil euros respetivamente, apenas três respondem por projetos neste género literário. Ao lado da dramaturgia, também com três autores, a BD é uma das áreas minoritárias a receber apoio — a ficção narrativa e a poesia tiveram sete cada uma e quatro a literatura infantojuvenil.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler