Livros: David-Alexandre Guéniot agarrou no projeto inacabado da sua companheira e transformou-o num livro sobre o luto, a vida e a morte

É o assunto menos original do mundo, a morte. Mas a partir dele o fotógrafo e editor David-Alexandre Guéniot fez um dos livros mais interpeladores que surgiram entre nós, mesmo que não saibamos bem como classificá-lo. Tudo parte de um projeto inacabado da sua companheira, a fotógrafa Patrícia Almeida, que faleceu precocemente em 2017, sobre a natureza da fotografia. Isso gerou um ensaio sobre a aceitação da ausência e a irrevogabilidade da perda. Dizer isto é, no entanto, apenas a assunção da dificuldade em defini-lo. “O Livro da Patrícia” é um volume com fotografias, mas não é um livro de fotografia.

