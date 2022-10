O Mário foi para França: a sua história é um dos destaques do Amadora BD

Publicado em França, em fevereiro deste ano, e agora traduzido, o livro onde o luso-francês Olivier Afonso conta a história dos seus pais, num argumento desenhado por Chico, é também um retrato histórico que encontrará ecos nos percursos familiares de várias gerações.

A história de Mário é única nos seus detalhes e é simultaneamente a história de tantos portugueses que rumaram a França nos anos 60 e 70 do século passado, muitos fugindo da mobilização para a Guerra Colonial, outros tantos procurando o ganha-pão que aqui não encontravam. Esse equilíbrio entre a história individual e a coletiva é um dos traços fortes deste livro, bem explorado por um argumento que recorre à informação factual sobre a emigração e à realidade sociopolítica do Portugal de então, mas que nunca perde o fio condutor das suas personagens. Entre elas, Mário, a personagem central, fugido de Portugal no porta-bagagens de um traficante e chegado à fronteira francesa sem saber a que distância se encontra da capital. Pelo caminho, conhece um outro emigrante clandestino, Nel, e começa a formar-se o esboço de uma história que já não é individual. Em Paris, instala-se num bidonville sem quaisquer condições de saneamento básico e apaixona-se por Eva, uma das portuguesas que já ali vivia.