“Geada”, de Thomas Bernhard: o que se pode conhecer de um homem em apenas 27 dias

O cirurgião Strauch quer saber como está o pintor Strauch, seu irmão, que não vê há 20 anos. Decide por isso enviar um estagiário à zona remota da Áustria onde vive o irmão, retirado do mundo. O estagiário, que não diz ao que vem, hospeda-se na mesma estalagem do pintor, conhece-o, conversa com ele, e vai ficando intrigado, inquieto. Strauch (que destruiu todos os seus quadros e se declara agora “pintor de paredes”) é um homem difícil, arisco, mas surpreendentemente loquaz. De modo que no estagiário não tem de inventar nenhum estratagema para lhe extrair confissões, basta acompanhá-lo em caminhadas naquela paisagem desolada de montanha e ouvi-lo, uma e outra vez. De médico passa a confidente, torna-se o Eckermann daquele não-Goethe, homem nada olímpico, antes complexado, furioso, devastado.

