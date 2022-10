François Bougon entrou “Na Cabeça de Xi” para revelar como pensa o Presidente chinês

Em janeiro de 2013, menos de dois meses depois de assumir o mais alto cargo político da China, o novo secretário-geral do Partido Comunista, Xi Jinping, confrontou o Comité Central com esta pergunta: “Porque é que o Partido Comunista da União Soviética perdeu o poder?” Entre as “principais razões”, destacou o “niilismo histórico”. “Lenine e Estaline foram rejeitados”, explicou então o atual Presidente chinês: “A confusão ideológica estava por todo o lado. [...] Embora sendo um grande partido, o Partido Comunista da União Soviética dispersou-se como um bando de pardais.” Na China, a história ensinada nas escolas e divulgada na imprensa é uma narrativa sem páginas negras ou críticas que possam questionar a heroica epopeia comunista.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler