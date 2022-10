Nathalie Sarraute apresenta dramas minúsculos. É o “retrato de um desconhecido”

O mais extraordinário no romance de estreia de Nathalie Sarraute (1900-1999) é o seu método. Podemos dar muitos exemplos práticos, mas como o método supõe uma teoria, as citações mais a propósito vêm de uma nota da autora e do prefácio de Jean-Paul Sartre. Diz a primeira que o livro procura conhecer duas personagens “para lá do seu monólogo interior”, investigar “esses movimentos secretos, inconfessados, que mal chegam a ser conscientes, esses sentimentos em estado nascente, que não têm nome, e que formam a trama invisível das nossas relações com outrem”, enquanto Sartre define o texto como uma tentativa de “escrever o romance de um romance que não se faz, que não pode fazer-se”.

