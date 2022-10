Prémio Nobel da Literatura: esta é a lista completa de vencedores

O Prémio Nobel da Literatura é anunciado esta quinta-feira pela Academia Sueca. O vencedor será conhecido pelas 12 horas, numa cerimónia que pode ser vista em direto.

Prémio Nobel de Literatura 2022

O Prémio Nobel de Literatura 2022 ainda não foi entregue. Será anunciado esta quinta-feira, 6 de outubro, pelas 12 horas em Lisboa (11 horas nos Açores)

Prémio Nobel de Literatura 2021

Abdulrazak Gurnah “pela sua penetração intransigente e compassiva dos efeitos do colonialismo e do destino dos refugiados no abismo entre culturas e continentes”

Prémio Nobel de Literatura 2020

Louise Glück “pela sua inconfundível voz poética que com austera beleza torna universal a existência individual”

Prémio Nobel de Literatura 2019

Peter Handke “por um trabalho influente que com engenho linguístico explorou a periferia e a especificidade da experiência humana”

Prémio Nobel de Literatura 2018

Olga Tokarczuk “por uma imaginação narrativa que com paixão enciclopédica representa o cruzamento de fronteiras como forma de vida”

Prémio Nobel de Literatura 2017

Kazuo Ishiguro “que, em romances de grande força emocional, descobriu o abismo sob nosso senso ilusório de conexão com o mundo”

Prémio Nobel de Literatura 2016

Bob Dylan “por ter criado novas expressões poéticas dentro da grande tradição da canção americana”

Prémio Nobel de Literatura 2015

Svetlana Alexievich “por seus escritos polifônicos, um monumento ao sofrimento e à coragem em nosso tempo”

Prémio Nobel de Literatura 2014

Patrick Modiano “pela arte da memória com a qual evocou os destinos humanos mais inapreensíveis e desvendou o mundo da vida da ocupação”

Prémio Nobel de Literatura 2013

Alice Munro “mestre do conto contemporâneo”

Prémio Nobel de Literatura 2012

Mo Yan “que com realismo alucinatório mescla contos folclóricos, história e contemporaneidade”

Prémio Nobel de Literatura 2011

Tomas Tranströmer “porque, através de suas imagens condensadas e translúcidas, ele nos dá um novo acesso à realidade”

Prémio Nobel de Literatura 2010

Mario Vargas Llosa “por sua cartografia das estruturas de poder e suas imagens incisivas da resistência, revolta e derrota do indivíduo”

Prémio Nobel de Literatura 2009

Herta Müller “que, com a concentração da poesia e a franqueza da prosa, retrata a paisagem dos despossuídos”

Prémio Nobel de Literatura 2008

Jean-Marie Gustave Le Clézio “autor de novas partidas, aventura poética e êxtase sensual, explorador de uma humanidade além e abaixo da civilização reinante”

Prémio Nobel de Literatura 2007

Doris Lessing “aquela epicista da experiência feminina, que com ceticismo, fogo e poder visionário submeteu uma civilização dividida ao escrutínio”

Prémio Nobel de Literatura 2006

Orhan Pamuk “que na busca da alma melancólica de sua cidade natal descobriu novos símbolos para o choque e o entrelaçamento de culturas”

Prémio Nobel de Literatura 2005

Harold Pinter “que em suas peças desvenda o precipício sob a tagarelice cotidiana e força a entrada nos quartos fechados da opressão”

Prémio Nobel de Literatura 2004

Elfriede Jelinek “pelo seu fluxo musical de vozes e contra-vozes em romances e peças que com extraordinário zelo linguístico revelam o absurdo dos clichês da sociedade e seu poder subjugador”

Prémio Nobel de Literatura 2003

John M. Coetzee “que em inúmeras formas retrata o surpreendente envolvimento do estranho”

Prémio Nobel de Literatura 2002

Imre Kertész “pela escrita que defende a frágil experiência do indivíduo contra a bárbara arbitrariedade da história”

Prémio Nobel de Literatura 2001

Sir Vidiadhar Surajprasad Naipaul “por ter unido narrativa perceptiva e escrutínio incorruptível em obras que nos obrigam a ver a presença de histórias suprimidas”

Prémio Nobel de Literatura 2000

Gao Xingjian “por uma obra de validade universal, insights amargos e engenhosidade linguística, que abriu novos caminhos para o romance e drama chinês”

Prémio Nobel de Literatura 1999

Günter Grass “cujas fábulas negras brincalhonas retratam a face esquecida da história”

Prémio Nobel de Literatura 1998

José Saramago que “com parábolas sustentadas pela imaginação, compaixão e ironia continuamente nos permite apreender mais uma vez uma realidade ilusória”

Prémio Nobel de Literatura 1997

Dario Fo “que imita os bobos da Idade Média ao flagelar a autoridade e defender a dignidade dos oprimidos”

Prémio Nobel de Literatura 1996

Wislawa Szymborska “pela poesia que com precisão irônica permite que o contexto histórico e biológico venha à luz em fragmentos da realidade humana”

Prémio Nobel de Literatura 1995

Seamus Heaney “pelas obras de beleza lírica e profundidade ética, que exaltam os milagres cotidianos e o passado vivo”

Prémio Nobel de Literatura 1994

Kenzaburo Oe “que com força poética cria um mundo imaginado, onde vida e mito se condensam para formar uma imagem desconcertante da situação humana hoje”

Prémio Nobel de Literatura 1993

Toni Morrison “que em romances caracterizados pela força visionária e importância poética, dá vida a um aspecto essencial da realidade americana”

Prémio Nobel de Literatura 1992

Derek Walcott “por uma obra poética de grande luminosidade, sustentada por uma visão histórica, fruto de um compromisso multicultural”

Prémio Nobel de Literatura 1991

Nadine Gordimer “que através de sua magnífica escrita épica – nas palavras de Alfred Nobel – foi de grande benefício para a humanidade”

Prémio Nobel de Literatura 1990

Octavio Paz “pela escrita apaixonada de amplos horizontes, caracterizada pela inteligência sensual e integridade humanística”

Prémio Nobel de Literatura 1989

Camilo José Cela “por uma prosa rica e intensa, que com compaixão contida forma uma visão desafiadora da vulnerabilidade do homem”

Prémio Nobel de Literatura 1988

Naguib Mahfouz “que, através de obras ricas em nuances – ora clarividente realista, ora evocativamente ambígua – formou uma arte narrativa árabe que se aplica a toda a humanidade”

Prémio Nobel de Literatura 1987

Joseph Brodsky “por uma autoria abrangente, imbuída de clareza de pensamento e intensidade poética”

Prémio Nobel de Literatura 1986

Wole Soyinka “que em uma ampla perspectiva cultural e com conotações poéticas molda o drama da existência”

Prémio Nobel de Literatura 1985

Claude Simon “que em seu romance combina a criatividade do poeta e do pintor com uma profunda consciência do tempo na representação da condição humana”

Prémio Nobel de Literatura 1984

Jaroslav Seifert “pela sua poesia que dotada de frescura, sensualidade e rica inventividade fornece uma imagem libertadora do espírito indomável e versatilidade do homem”

Prémio Nobel de Literatura 1983

William Golding “pelos seus romances que, com a perspicácia da arte narrativa realista e a diversidade e universalidade do mito, iluminam a condição humana no mundo de hoje”

Prémio Nobel de Literatura 1982

Gabriel García Márquez “por seus romances e contos, nos quais o fantástico e o realista se combinam em um mundo de imaginação ricamente composto, refletindo a vida e os conflitos de um continente”

Prémio Nobel de Literatura 1981

Elias Canetti “pelos escritos marcados por uma visão ampla, riqueza de ideias e poder artístico”

Prémio Nobel de Literatura 1980

Czeslaw Milosz que com clareza intransigente dá voz à condição exposta do homem em um mundo de graves conflitos”

Prémio Nobel de Literatura 1979

Odysseus Elytis “pela sua poesia, que, no contexto da tradição grega, retrata com força sensual e perspicácia intelectual a luta do homem moderno pela liberdade e criatividade”

Prémio Nobel de Literatura 1978

Isaac Bashevis Singer “pela sua arte narrativa apaixonada que, com raízes na tradição cultural polonesa-judaica, dá vida às condições humanas universais”

Prémio Nobel de Literatura 1977

Vicente Aleixandre “por uma escrita poética criativa que ilumina a condição do homem no cosmos e na sociedade atual, ao mesmo tempo que representa a grande renovação das tradições da poesia espanhola entre as guerras”

Prémio Nobel de Literatura 1976

Saul Bellow “pela compreensão humana e análise sutil da cultura contemporânea que se combinam em sua obra”

Prémio Nobel de Literatura 1975

Eugenio Montale “pela sua distinta poesia que, com grande sensibilidade artística, interpretou os valores humanos sob o signo de uma visão de vida sem ilusões”

Prémio Nobel de Literatura 1974

Eyvind Johnson “por uma arte narrativa, que enxerga longe em terras e eras, a serviço da liberdade”

Harry Martinson “pelos escritos que captam a gota de orvalho e refletem o cosmos”

Prémio Nobel de Literatura 1973

Patrick White “por uma arte narrativa épica e psicológica que introduziu um novo continente na literatura”

Prémio Nobel de Literatura 1972

Heinrich Böll “pela sua escrita que, através da combinação de uma ampla perspectiva sobre o seu tempo e uma sensível habilidade de caracterização, contribuiu para a renovação da literatura alemã”

Prémio Nobel de Literatura 1971

Pablo Neruda “por uma poesia que com a ação de uma força elemental dá vida ao destino e aos sonhos de um continente”

Prémio Nobel de Literatura 1970

Aleksandr Isayevich Solzhenitsyn “pela força ética com que perseguiu as tradições indispensáveis ​​da literatura russa”

Prémio Nobel de Literatura 1969

Samuel Beckett “por sua escrita, que – em novas formas para o romance e o drama – na miséria do homem moderno adquire sua elevação”

Prémio Nobel de Literatura 1968

Yasunari Kawabata “pelo seu domínio narrativo, que com grande sensibilidade expressa a essência da mente japonesa”

Prémio Nobel de Literatura 1967

Miguel Angel Asturias “por sua vívida realização literária, profundamente enraizada nos traços e tradições nacionais dos povos indígenas da América Latina”

Prémio Nobel de Literatura 1966

Shmuel Yosef Agnon “pela sua arte narrativa profundamente característica com motivos da vida do povo judeu”

Nelly Sachs “por sua notável escrita lírica e dramática, que interpreta o destino de Israel com força tocante”

Prémio Nobel de Literatura 1965

Mikhail Aleksandrovich Sholokhov “pelo poder artístico e integridade com que, em seu épico do Don, ele deu expressão a uma fase histórica na vida do povo russo”

Prémio Nobel de Literatura 1964

Jean-Paul Sartre “pelo seu trabalho que, rico em ideias e cheio de espírito de liberdade e busca da verdade, exerceu uma influência de longo alcance em nossa época”

Prémio Nobel de Literatura 1963

Giorgos Seferis “pela sua eminente escrita lírica, inspirada num profundo sentimento pelo mundo da cultura helênica”

Prémio Nobel de Literatura 1962

John Steinbeck “por seus escritos realistas e imaginativos, combinando humor simpático e percepção social aguçada”

Prémio Nobel de Literatura 1961

Ivo Andric “pela força épica com que traçou temas e delineou destinos humanos tirados da história do seu país”

Prémio Nobel de Literatura 1960

Saint-John Perse “pelo vôo alto e pelas imagens evocativas de sua poesia que reflete de forma visionária as condições de nosso tempo”

Prémio Nobel de Literatura 1959

Salvatore Quasimodo “pela sua poesia lírica, que com fogo clássico exprime a trágica experiência da vida no nosso tempo”

Prémio Nobel de Literatura 1958

Boris Leonidovich Pasternak “por sua importante conquista tanto na poesia lírica contemporânea quanto no campo da grande tradição épica russa”

Prémio Nobel de Literatura 1957

Albert Camus “pela sua importante produção literária, que com seriedade clarividente ilumina os problemas da consciência humana do nosso tempo”

Prémio Nobel de Literatura 1956

Juan Ramón Jiménez “pela sua poesia lírica, que em língua espanhola constitui um exemplo de alto espírito e pureza artística”

Prémio Nobel de Literatura 1955

Halldór Kiljan Laxness “pelo seu vívido poder épico que renovou a grande arte narrativa da Islândia”

Prémio Nobel de Literatura 1954

Ernest Miller Hemingway “pelo seu domínio da arte da narrativa, mais recentemente demonstrado em O Velho e o Mar, e pela influência que exerceu no estilo contemporâneo”

Prémio Nobel de Literatura 1953

Sir Winston Leonard Spencer Churchill “pelo seu domínio da descrição histórica e biográfica, bem como pela brilhante oratória na defesa de valores humanos exaltados”

Prémio Nobel de Literatura 1952

François Mauriac “pelo profundo discernimento espiritual e pela intensidade artística com que em seus romances penetrou no drama da vida humana”

Prémio Nobel de Literatura 1951

Pär Fabian Lagerkvist “pelo vigor artístico e verdadeira independência de espírito com que se esforça em sua poesia para encontrar respostas para as eternas questões que confrontam a humanidade”

Prémio Nobel de Literatura 1950

Earl (Bertrand Arthur William) Russell “em reconhecimento aos seus variados e significativos escritos nos quais ele defende os ideais humanitários e a liberdade de pensamento”

Prémio Nobel de Literatura 1949

William Faulkner “por sua contribuição poderosa e artisticamente única para o romance americano moderno”

Prémio Nobel de Literatura 1948

Thomas Stearns Eliot “por sua notável e pioneira contribuição para a poesia atual”

Prémio Nobel de Literatura 1947

André Paul Guillaume Gide “por seus escritos abrangentes e artisticamente significativos, nos quais os problemas e condições humanas foram apresentados com um amor destemido pela verdade e uma percepção psicológica aguçada”

Prémio Nobel de Literatura 1946

Hermann Hesse “por seus escritos inspirados que, embora crescendo em ousadia e penetração, exemplificam os ideais humanitários clássicos e as altas qualidades de estilo”

Prémio Nobel de Literatura 1945

Gabriela Mistral “por sua poesia lírica que, inspirada por fortes emoções, fez de seu nome um símbolo das aspirações idealistas de todo o mundo latino-americano”

Prémio Nobel de Literatura 1944

Johannes Vilhelm Jensen “pela rara força e fertilidade de sua imaginação poética com a qual se combina uma curiosidade intelectual de amplo alcance e um estilo ousado e recém-criado”

Prémio Nobel de Literatura 1943

Nenhum Prémio Nobel foi concedido este ano. O Prémio em dinheiro ficou com 1/3 alocado ao Fundo Principal e 2/3 ao Fundo Especial desta seção de Prémios.

Prémio Nobel de Literatura 1942

Nenhum Prémio Nobel foi concedido este ano. O Prémio em dinheiro ficou com 1/3 alocado ao Fundo Principal e 2/3 ao Fundo Especial desta seção de Prémios.

Prémio Nobel de Literatura 1941

Nenhum Prémio Nobel foi concedido este ano. O Prémio em dinheiro ficou com 1/3 alocado ao Fundo Principal e 2/3 ao Fundo Especial desta seção de Prémios.

Prémio Nobel de Literatura 1940

Nenhum Prémio Nobel foi concedido este ano. O Prémio em dinheiro ficou com 1/3 alocado ao Fundo Principal e 2/3 ao Fundo Especial desta seção de Prémios.

Prémio Nobel de Literatura 1939

Frans Eemil Sillanpää “pela sua profunda compreensão do campesinato do seu país e da arte requintada com que retratou o seu modo de vida e a sua relação com a Natureza”

Prémio Nobel de Literatura 1938

Pearl Buck “por suas descrições ricas e verdadeiramente épicas da vida camponesa na China e por suas obras-primas biográficas”

Prémio Nobel de Literatura 1937

Roger Martin du Gard “pelo poder artístico e verdade com que retratou o conflito humano, bem como alguns aspectos fundamentais da vida contemporânea em seu ciclo de romances Les Thibault ”

Prémio Nobel de Literatura 1936

Eugene Gladstone O'Neill “pelo poder, honestidade e emoções profundas de suas obras dramáticas, que incorporam um conceito original de tragédia”

Prémio Nobel de Literatura 1935

Nenhum Prémio Nobel foi concedido este ano. O Prémio em dinheiro ficou com 1/3 alocado ao Fundo Principal e 2/3 ao Fundo Especial desta seção de Prémios.

Prémio Nobel de Literatura 1934

Luigi Pirandello “pelo seu renascimento ousado e engenhoso da arte dramática e cênica”

Prémio Nobel de Literatura 1933

Ivan Alekseyevich Bunin “pela arte estrita com a qual ele continuou as tradições clássicas russas na escrita em prosa”

Prémio Nobel de Literatura 1932

John Galsworthy “pela sua distinta arte de narrar que assume a sua forma mais elevada em The Forsyte Saga ”

Prémio Nobel de Literatura 1931

Erik Axel Karlfeldt "A poesia de Erik Axel Karlfeldt"

Prémio Nobel de Literatura 1930

Sinclair Lewis “por sua vigorosa e gráfica arte de descrição e sua capacidade de criar, com sagacidade e humor, novos tipos de personagens”

Prémio Nobel de Literatura 1929

Thomas Mann “principalmente por seu grande romance, Buddenbrooks , que ganhou reconhecimento cada vez maior como uma das obras clássicas da literatura contemporânea”

Prémio Nobel de Literatura 1928

Sigrid Undset “principalmente por suas poderosas descrições da vida do Norte durante a Idade Média”

Prémio Nobel de Literatura 1927

Henri Bergson “em reconhecimento às suas ideias ricas e vitalizantes e à brilhante habilidade com que foram apresentadas”

Prémio Nobel de Literatura 1926

Grazia Deledda “pelos seus escritos de inspiração idealista que retratam com clareza plástica a vida na sua ilha natal e com profundidade e simpatia lidam com os problemas humanos em geral”

Prémio Nobel de Literatura 1925

George Bernard Shaw “pela sua obra marcada pelo idealismo e pela humanidade, sendo a sua sátira estimulante muitas vezes impregnada de uma beleza poética singular”

Prémio Nobel de Literatura 1924

Wladyslaw Stanislaw Reymont “pelo seu grande épico nacional, Os Camponeses ”

Prémio Nobel de Literatura 1923

William Butler Yeats “pela sua poesia sempre inspirada, que de uma forma altamente artística dá expressão ao espírito de toda uma nação”

Prémio Nobel de Literatura 1922

Jacinto Benavente “pela forma feliz com que deu continuidade às ilustres tradições do drama espanhol”

Prémio Nobel de Literatura 1921

Anatole France “em reconhecimento de suas brilhantes realizações literárias, caracterizadas como são por uma nobreza de estilo, uma profunda simpatia humana, graça e um verdadeiro temperamento gaulês”

Prémio Nobel de Literatura 1920

Knut Pedersen Hamsun “pelo seu trabalho monumental, Crescimento do solo ”

Prémio Nobel de Literatura 1919

Carl Friedrich Georg Spitteler “em especial apreço por sua épica Primavera Olímpica ”

Prémio Nobel de Literatura 1918

Nenhum Prémio Nobel foi concedido este ano. O Prémio em dinheiro foi alocado ao Fundo Especial desta seção de Prémios.

Prémio Nobel de Literatura 1917

Karl Adolph Gjellerup “pela sua variada e rica poesia, inspirada em elevados ideais”

Henrik Pontoppidan “por suas descrições autênticas da vida atual na Dinamarca”

Prémio Nobel de Literatura 1916

Carl Gustaf Verner von Heidenstam “em reconhecimento de sua importância como o principal representante de uma nova era em nossa literatura”

Prémio Nobel de Literatura 1915

Romain Rolland “como uma homenagem ao elevado idealismo de sua produção literária e à simpatia e amor à verdade com que descreveu diferentes tipos de seres humanos”

Prémio Nobel de Literatura 1914

Nenhum Prémio Nobel foi concedido este ano. O Prémio em dinheiro foi alocado ao Fundo Especial desta seção de Prémios.

Prémio Nobel de Literatura 1913

Rabindranath Tagore “por causa de seus versos profundamente sensíveis, frescos e belos, pelos quais, com habilidade consumada, ele fez seu pensamento poético, expresso em suas próprias palavras inglesas, uma parte da literatura do Ocidente”

Prémio Nobel de Literatura 1912

Gerhart Johann Robert Hauptmann “principalmente em reconhecimento à sua produção frutífera, variada e notável no campo da arte dramática”

Prémio Nobel de Literatura 1911

Conde Maurice (Mooris) Polidore Marie Bernhard Maeterlinck “em reconhecimento de sua multifacetada atividade literária, e especialmente de suas obras dramáticas, que se distinguem por uma riqueza de imaginação e por uma fantasia poética, que se revela, às vezes sob a forma de um conto de fadas, uma inspiração profunda, enquanto de forma misteriosa apelam aos próprios sentimentos dos leitores e estimulam sua imaginação”

Prémio Nobel de Literatura 1910

Paul Johann Ludwig Heyse “como uma homenagem à arte consumada, permeada de idealismo, que ele demonstrou durante sua longa e produtiva carreira como poeta lírico, dramaturgo, romancista e escritor de contos de renome mundial”

Prémio Nobel de Literatura 1909

Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf “em apreciação do idealismo elevado, imaginação vívida e percepção espiritual que caracterizam seus escritos”

Prémio Nobel de Literatura 1908

Rudolf Christoph Eucken “em reconhecimento de sua busca sincera pela verdade, seu poder penetrante de pensamento, sua ampla visão e o calor e a força na apresentação com que em suas numerosas obras ele justificou e desenvolveu uma filosofia de vida idealista”

Prémio Nobel de Literatura 1907

Rudyard Kipling “em consideração ao poder de observação, originalidade de imaginação, virilidade de ideias e notável talento para narração que caracterizam as criações deste autor mundialmente famoso”

Prémio Nobel de Literatura 1906

Giosuè Carducci “não apenas em consideração ao seu profundo aprendizado e pesquisa crítica, mas acima de tudo como uma homenagem à energia criativa, frescor de estilo e força lírica que caracterizam suas obras poéticas”

Prémio Nobel de Literatura 1905

Henryk Sienkiewicz “por causa de seus excelentes méritos como escritor épico”

Prémio Nobel de Literatura 1904

Frédéric Mistral “em reconhecimento da originalidade fresca e verdadeira inspiração de sua produção poética, que reflete fielmente a paisagem natural e o espírito nativo de seu povo, e, além disso, seu significativo trabalho como filólogo provençal”

José Echegaray y Eizaguirre “em reconhecimento às numerosas e brilhantes composições que, de forma individual e original, reviveram as grandes tradições do drama espanhol”

Prémio Nobel de Literatura 1903

Bjørnstjerne Martinus Bjørnson “como uma homenagem à sua poesia nobre, magnífica e versátil, que sempre se distinguiu tanto pela frescura da sua inspiração como pela rara pureza do seu espírito”

Prémio Nobel de Literatura 1902

Christian Matthias Theodor Mommsen “o maior mestre vivo da arte da escrita histórica, com especial referência à sua obra monumental, A history of Rome ”

Prémio Nobel de Literatura 1901

Sully Prudhomme “em especial reconhecimento à sua composição poética, que evidencia um elevado idealismo, perfeição artística e uma rara combinação das qualidades do coração e do intelecto”