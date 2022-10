“Canina”: o corpo feminino como palco de uma experiência sensorial levada às últimas consequências

Provavelmente desde Luís Miguel Nava que não surgiam imagens tão viscerais na poesia portuguesa. Andreia C. Faria (n. 1984) sempre trouxe para os seus versos o corpo, o corpo feminino, como território onde a escrita acontece (ou de onde emana), como palco instável de uma experiência sensorial levada às últimas consequências, no limite explícito de uma materialidade em risco (porque sujeita à laceração do embate brutal com o mundo).

