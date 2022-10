São 48 textos de Virginia Woolf. É um excesso de realidade

No ensaio ‘Sobre Estar Doente’, Virginia Woolf escreve: “Há na doença, temos de confessar (e a doença é o grande confessionário), a franqueza de uma criança; as coisas são ditas e gritadas verdades que a cautelosa respeitabilidade da saúde esconde. A solidariedade, por exemplo — podemos passar sem ela. (...) Assim que a cama nos reclama ou, enterrados em almofadas num cadeirão, erguemos os pés nem que seja um palmo acima do chão num outro, deixamos de ser soldados do exército dos sempre‑em‑pé e tornamo‑nos desertores. Eles marcham para a batalha. Nós boiamos no rio com os galhos; rebolamos com as folhas mortas do relvado, irresponsáveis, desinteressados, e capazes, talvez pela primeira vez em muitos anos, de olhar em redor, e para cima — de olhar, por exemplo, para o céu.”

Estar doente não era estranho à escritora, e o ensaio terá sido escrito num desses períodos. Sofrendo de desordem bipolar, em parte como resultado de abusos sexuais na juventude, Woolf chegou a um ponto em que a vida se tornou insuportável. Num dia de 1941, durante a II Guerra Mundial, encheu os bolsos de pedras e entrou no rio Ouse. Ao marido deixou uma nota onde explicava que sabia que vinha aí mais uma crise e não queria continuar a destruir-lhe a vida. O corpo seria encontrado algumas semanas depois.