“As mentes que não mudam são como as amêijoas que não abrem”: os ensaios de Ursula K. Le Guin

Durante o Paleolítico, o Neolítico e o período pré-histórico, a base da alimentação dos hominídeos foi essencialmente vegetal. Em termos de sobrevivência, a segunda parte do termo ‘caçador-recoletor’ era muito mais decisiva do que a primeira. Nas paredes das grutas, porém, ficava o registo das caçadas aos mamutes. Porquê? Porque dessas sortidas os homens traziam uma história emocionante, construída em função do herói, e os “heróis são poderosos”, são eles que criam tradicionalmente a cultura humana pelo uso de “artefactos longos e duros para apunhalar, atacar e matar”, bem como para plasmar tais feitos nas paredes do abrigo.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.