“Capitalismo, Apenas”, de Branko Milanovic: a culpa do sistema

Durante um breve período a seguir ao fim da União Soviética, a democracia e o capitalismo pareciam ser o destino final das sociedades humanas. A economia planificada tinha mostrado a sua inaptidão para criar prosperidade, e a promessa representada por um sistema que combinava liberdades políticas e económicas tornava-o irresistível para uma parte substancial da população nas antigas ditaduras comunistas.

Na Rússia, essa esperança não tardou a dissolver-se. O caos dos anos 90, com funções básicas do Estado interrompidas e o saque maciço dos recursos públicos, teve como desfecho uma autocracia cleptocrata presidida pelo homem que assumiu a presidência no início deste século e até hoje. Não exatamente o clima ideal para atrair investimento.