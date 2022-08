Putin quis, Putin teve. O “refecho” de ”Putinlândia”, de Bernardo Pires de Lima

A primeira ideia que a leitura de “Putinlândia” suscita é que a memória é muito curta. E que os mecanismos que se utilizam para ajudar a fixá-la (media, literatura, comentário, análise, opinião) estão tomados pela volatilidade destes dias, que são maximamente representados pelo contínuo scroll down, que caracteriza o gesto único das redes sociais.

Bernardo Pires de Lima escreveu este livro em 2016, reviu a reedição que a Tinta da China tem agora à venda, acrescentando-lhe uma segunda introdução, dois novos capítulos dedicados ao período entre 2017 e 2022, e um “refecho”. Com isso, tem um corpo de análise articulado com os factos que nos trouxeram ao presente tal como ele está a acontecer (“o pessimismo justifica-se”, lê-se no fecho da edição original) e sobre o qual se escreve todos os dias rios de tinta com défice de análise, em grande parte dos casos. De resto, tudo o que lá estava escrito em 2016 permitia já duas coisas essenciais para a organização do pensamento sobre o mundo: rever e antever, seja qual for a ordem mais favorável.