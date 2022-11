Sair do armário aos 74 anos: “Mr. Loverman”, de Bernardine Evaristo, é um divertimento

Barrington Jedidiah Walker, mais conhecido por Barry, é um homem de 74 anos que anda sempre impecavelmente vestido: fato dos anos 50, com casaco de lapela larga, chapéu Homburg, meias com jarreteiras. Nunca vestiu calças de ganga e franze a testa sempre que a filha mais nova, uma fura-vidas no mundo da moda, lhe exibe as tendências mais recentes. Estamos em 2010, mas Barry é um ser do século passado, aparentemente conservador nos gostos e nas atitudes, puro estereótipo do imigrante caribenho que vive há décadas em Londres e a quem a vida correu de feição. Nos anos 60, enquanto trabalhava como mecânico de montagem de equipamentos numa fábrica da Ford, começou a comprar edifícios em péssimo estado, e baratíssimos, remodelando-os para alugar. Como nunca os vendeu, a gentrificação encarregou-se de escalar os preços, e agora é rico, vive à larga, tem três carros na garagem (incluindo um Jaguar).

Por trás desta fachada de prosperidade esconde-se um casamento em vias de implodir desde o início, um deserto afetivo que se transformará, mais tarde ou mais cedo, num cenário de “pura anarquia”. Ainda em Antígua, pequena ilha no mar do Caribe, Barry ignorou um enxame de candidatas para se casar com Carmel, um “doce de rapariga”, ingénua e devota, com quem haveria de emigrar para o Reino Unido. O que ela não sabe, nem nunca suspeitou, é que o melhor amigo de Barry, Morris de la Roux, sempre caído lá em casa, foi amante do marido desde os tempos da adolescência, quando os três ainda viviam em Saint John. Carmel sempre atribuiu o pouco empenho erótico do esposo, que lhe fez duas filhas e pouco mais, ao interesse obsessivo por outras mulheres — razão mais do que suficiente para alimentar o seu rancor de fêmea despeitada e sujeitar o pecador adúltero a um inferno doméstico. O que aconteceria se soubesse a verdade? Barry nunca arriscou conhecer a resposta.