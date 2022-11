Peter Matthiessen no Nepal: avistar um leopardo ou a metafísica da viagem

“Cresço nestas montanhas como musgo. Estou enfeitiçado.” A vida de Peter Matthiessen (1927-2014), escritor, cofundador da “Paris Re­view”, antigo espião e praticante do budismo zen, foi preenchida por um único desejo: a busca de saber que “existe apenas a radiância perlada do vazio, do não criado, sem início, e, como tal, sem fim”. A viagem pelo norte do Nepal, na fronteira do Tibete, na companhia de um amigo biólogo, que ia estudar as cabras azuis, tinha como fito o avistamento do leopardo-das-neves, um felino raro que habita em tais regiões agrestes.

É claro que a viagem funciona como a metáfora perfeita da descoberta da “precisão e abertura e a inteligência do presente” como única realidade, “a consciência do agora em cada evento da vida”, ou da “verdadeira natureza do ser”. Ao longo deste diário seguimos as agruras da ascensão montanhosa, por trilhos inóspitos e quase intransitáveis, as dificuldades da expedição penosa, o trato com os carregadores e guias, especialmente com o sherpa Tukten, “ o nosso monge malvado”, sombra e duplo, e o encontro com o lama eremita da montanha de cristal. “O segredo das montanhas é que as montanhas existem simplesmente, tal como eu: as montanhas existem simplesmente, e eu não. As montanhas não têm ‘significado’, elas são significado; as montanhas são.” As paisagens são impressivas: “Na limpidez do ar dos Himalaias, as montanhas aproximam-se, e, num tal esplendor, as lágrimas assomam-me silenciosamente aos olhos e refrescam o meu rosto queimado pelo sol.” A mente clareou. “Quem é este ‘eu’ sempre presente que não sou eu? Quem é que falou? E quem escuta?” A vastidão interior assoma. “Intuímos a verdade através da graça.” Ao cabo de dois meses, tudo se conclui sem que tenha avistado o leopardo, nem o yeti. “Talvez seja melhor que haja algumas coisas que não vejamos.” / José Guardado Moreira