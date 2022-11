Valle-Inclán para anarquistas e reacionários. Por Pedro Mexia

Publicadas entre 1902 (“Sonata de Outono”) e 1905 (“Sonata de Inverno”), as quatro Sonatas do galego Valle-Inclán (1866-1936) constituem as ficcionais “Memórias do Marquês de Bradomín”, aristocrata “feio, católico e sentimental”. Emblema da Espanha tradicionalista e tresloucada, o marquês é uma personagem como as que conhecemos do cinema sarcástico de Buñuel. E ao estilo bem marcado do novelista (descritivo, adjectivado, pitoresco, com um vocabulário castiço) junta-se um registo que ele designou “esperpento”, deformação grotesca das coisas que deve bastante aos dândis e aos decadentistas franceses, sobretudo a Barbey d’Aurevilly (o Sade católico).

“Sonata de Estio” (1903) passa-se no México, e, se assistimos a umas quantas peripécias (travessias tropicais, tiroteios, cavalgadas, crocodilos), não existe verdadeiro assunto que não os amores de Bradomín por uma crioula voluptuosa, caprichosa, que lhe desperta em igual medida os impulsos eróticos e exóticos. A História é aqui um véu de ressentimento, o cristianismo um fetichismo, os autóctones um motivo de fascínio ou preconceito. Importa muito mais, em tudo isso, a “Vénus turbulenta” do marquês, herdeira, como escreveu Ortega y Gasset num texto que esta edição recupera, das crónicas das Ín­dias, da autobiografia de Casanova e dos romances picarescos. Os “tumultos”, as “tentações” ou os “deleites” soam hoje essencialmente paródicos, ainda que algumas cenas (como o senhor marquês, submisso, a calçar os esporins à volúvel nativa) mantenham um certo toque de ‘perversidade’. Interessante é a pista lançada por Ortega: será esta uma literatura “aristocrática”, com garbo e ímpeto, antídoto a um “democratismo” acabrunhado e neurasténico? É difícil garantir que seja assim. Nas décadas seguintes, Valle-Inclán haveria de virar à esquerda, mas “Sonata de Estio” tem todas as condições para agradar a anarquistas e a reacionários. / Pedro Mexia