Heinrich von Kleist à beira do fim

Um dos nomes mais importantes do romantismo alemão, Heinrich von Kleist teve uma existência curta (1777-1811), mas extremamente produtiva. Oriundo de uma família nobre de tradição militar, começou por seguir ele próprio essa profissão, deixando o exército em 1799. Na década seguinte, por entre os acidentes de uma vida pessoal instável, criou uma obra de grande intensidade emocional, onde se destacam, além do teatro, algumas novelas memoráveis. Na fase final, entre 1810 e 1811, Kleist editou e escreveu um diário em quatro páginas, o “Berliner Abendblätter” (folhas da noite). Foi uma experiência jornalística pioneira e um sucesso popular. Nas suas páginas, como se vê por esta seleção agora apresentada em Portugal, surgiam “Anekdoten” de todos os tipos: noticiário criminal e de incêndios, fait-divers, casos judiciais, histórias incríveis, discussões de temas pseudocientíficos, contos de fantasmas, fábulas dignas de Boccaccio ou das mil e uma noites, uma paródia a Goethe, críticas artísticas... Uma história sobre o comportamento de um soldado podia aparecer ao lado de um projeto de “bomba postal”.

Conforme nota Bruno Duarte no posfácio, a inverosimilhança é acompanhada pela insistência na autenticidade. Num registo diferente, no ensaio intitulado ‘Sobre o Teatro de Marionetas’, uma das peças aqui reunidas que está longe de ser inédita em Portugal, lemos: “À medida que no mundo orgânico a reflexão se torna mais obscura e mais enfraquecida, a graça que existe nele emerge cada vez mais radiante e dominante (...) A graça ressurge, sempre que o conhecimento atravessa por assim dizer um infinito; de tal forma que ela se manifesta ao mesmo tempo, no seu estado mais puro, na figura humana que ou não possui consciência alguma ou possui uma consciência infinita, ou seja, ou no boneco articulado, ou no deus.”