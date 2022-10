De quantas camadas somos feitos? A questão de “A Idade da Pele”

Estes ensaios escritos entre 2014 e 2018 mostram como a inteligência e a cultura, juntamente com uma experiência de exílio, produziu uma das vozes mais originais da literatura europeia. Não é impunemente que se vem de uma zona que foi a primeira na Europa onde voltou a haver conflitos armados após a II Guerra Mundial, isso que se pensava já não ser possível.

Nascida em 1949, Dubravka Ugrešić cresceu na então Jugoslávia, país mantido pela Guerra Fria. Terminada esta, o veneno dos nacionalismos explodiu com força criminosa. Ugrešić, uma professora e escritora que se opunha a esse particular tipo de ficções, ficou sob ataque e resolveu partir. Fixou-se em Amesterdão, um bom lugar para apreciar alguns dos stresses a que os valores europeus ficam sujeitos, por exemplo, quando há vagas de refugiados a chegar. As experiências de migração e de exílio são um dos seus temas habituais. Outro é a forma como as lógicas de mercantilização reforçam o processo de uniformização global e distorcem os conceitos de valor cultural. Na literatura, chegámos ao ponto onde já ninguém compra livros sérios, e quando isso acontece o livro vem com um brinde. Os temas vão desde a autoteatralização dos criminosos das guerras na ex-Jugoslávia até à obsessão de calar as mulheres, neonazis na Croácia, o filme “La La Land”, a desvalorização do ensino superior, as tatuagens... Quanto à tecnologia, realizou o que o comunismo apenas tinha prometido, pondo o cidadão comum no centro das atenções. Cada Narciso pode agora ter o seu espelho. / Luís M. Faria

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.