A miragem da autoficção: nem sempre “escrever-se” é interessante

É lá para a página 100 de “Yoga” que começamos a observar pequenas fissuras no edifício que Emmanuel Carrère está a construir. O seu afastamento voluntário para meditar no retiro de Vipassana começa a ser abalado: “Não faltará alguma coisa à visão do mundo que propõe a meditação? Não será a sabedoria demasiado sensata? O sexo não será simplesmente mais verdadeiro?”

Ainda mais cáustico: “Aprendemos mais sobre a vida frequentando os backrooms, fazendo política ou fusões e aquisições do que ficando sentado numa pequena almofada dizendo-nos que não há nada mais vital do que observar a nossa respiração.” Nesta autoficção, Carrère faz tudo para que não acreditemos nele, nem lhe sigamos o exemplo, à maneira de um ‘antimanual’ de autoajuda: “O meu trabalho é o baluarte do meu ego.”

