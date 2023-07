A sedução do Japão, um “mundo flutuante” que fascina

Em março de 1856, o mítico mundo nipónico encerrado até então desde o século XVII revelou-se ao Ocidente. Este acontecimento, provocado pela diplomacia norte-americana, assinado no Tratado de Kanagawa e logo seguido por toda a Europa com o objetivo de abrir aqueles portos ao comércio internacional, teve um efeito inesperado na cultura ocidental. Pela primeira vez chegavam aos consumidores as belas peças feitas ao longo de séculos pelas mãos de artistas e artesãos japoneses. Pouco depois já os melhores antiquários de Paris e as casas e mansões das capitais europeias se enchiam de objetos produzidos na Terra do Sol Nascente, dando origem ao fenómeno global a que se deu o nome de “japonismo”.

A delicadeza poética da arte impressa sobre papel e nas gravuras e nas estampas produzidas ao longo de séculos nos ateliês de alguns dos mais famosos artistas japoneses também influenciaram os ateliês de Monet, Manet, Van Gogh ou Gauguin, fascinados com as novidades exóticas, explorando nas suas composições a inspiração daquelas cores, formas e paisagens. As xilografias japonesas tornaram-se icónicas.