Exposições: Luísa Cunha chama por nós

Todos os leitores que ainda podem lembrar-se do tempo em que a rádio era um meio de comunicação central e galvanizador (e não uma cascata de playlists) sabem que uma voz pode transportar quase tudo, seja esse tudo um grão, uma espessura, uma paisagem, um alerta, uma anedota, um consolo ou um encontro potencial.

Lembramo-nos subitamente desses já distantes “dias da rádio” ao visitar a reunião retrospetiva da obra de Luísa Cunha que Isabel Carlos comissariou para o MAAT depois da atribuição do Grande Prémio EDP 2021. Não se esgotando nele, o material fundamental ou, pelo menos, o mais recorrente nestes trabalhos é, de facto, o som, não apenas como manifestação acústica, mas o som da voz que transporta conteúdos no espaço e no tempo e que pode surgir nos sítios mais inesperados, numa relação que tanto requalifica o que ouvimos como redefine o lugar onde ouvimos. Com Luísa Cunha, o som é quase sempre indissociável da palavra. Este desvio para um campo eminentemente sensorial como o que transporta o som e a voz é escasso na tradição (já podemos chamar-lhe assim) conceptual a que ela certamente pertence, mas é fundamental para a definição da amplitude e natureza do seu trabalho.