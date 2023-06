Exposições: “The Dinamic Eye”, a Tate em Gaia. Isto não é só para ver, também é para alucinar

Linhas simples, formas geométricas e cores vibrantes que criam efeitos psicadélicos. Eis três pilares que sustentam a arte cinética e a arte ótica, duas revolucionárias correntes estéticas surgidas nas décadas de 1950 e 1960 que desencadeiam sensações visuais, através de peças que criam movimento real ou percecionado por quem nelas mergulha o olhar. São “obras que provocam quase alucinações para quem vê”, como diz Andreia Esteves, responsável do Museu Atkinson, localizado no quarteirão cultural WOW — World of Wine, em Vila Nova de Gaia, espaço que vai receber a exposição “The Dynamic Eye: Beyond Optical and Kinetic Art”, composta por pinturas, esculturas, trabalhos em papel, filmes e instalações. A mostra, patente entre 4 de julho e 30 de setembro, é constituída por mais de 100 obras raramente exibidas da Tate Collection.

Depois de ter sido inaugurada no Museu de Arte de Pudong, em Xangai, a exposição atraca agora em Gaia. “Poder trazer pela primeira vez ao Porto uma seleção tão grande e visualmente marcante de obras da coleção da Tate é extremamente emocionante”, começa por dizer Valentina Ravaglia, curadora de exposições e arte internacional da Tate Modern. “A exposição é um deleite para os olhos e inclui muitas obras que são verdadeiras joias escondidas. Por exemplo, muitas das obras cinéticas raramente são postas em movimento e é sempre particularmente emocionante voltar a ligá-las e vê-las animar um novo espaço”, enfatiza a comissária artística. “Mal posso esperar para que as pessoas conheçam ‘The Dynamic Eye’ no Museu Atkinson”, diz Valentina Ravaglia.