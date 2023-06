Exposições: Memória e identidade na Bienal de Fotografia do Porto

Um ato exterior ao trabalho dos fotógrafos transformou a Bienal’23 Fotografia do Porto num acontecimento mediático. Consumada a censura, no Centro Hospitalar Conde de Ferreira, de uma obra da exposição “Vento (A) Mar”, dos brasileiros Dori Negro e Paulo Pinto, por questionarem a fortuna do patrono do hospital, construída à custa do negócio de escravos, fica em aberto o debate sobre o modo como as instituições usam o poder no acolhimento de uma obra artística.

