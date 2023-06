Há arte urbana na Cordoaria Nacional: a revolução faz-se nas ruas (e fora delas)

“Tive muita sorte. Não sabia realmente o que fazia”, conta ao Expresso o artista. “Os estilos de graffiti em Nova Iorque são incríveis, mas queria distanciar-me disso. Ninguém o fazia; embora, por vezes, houvesse pequenos momentos de abstração — mas dentro das letras, estas dominavam, tem tudo que ver com o poder do nome e da identidade. Mas eu sabia quem era e queria representar algo que fosse diferente e único. Pensei em fazer uma pintura — embora não me considerasse um artista — e o metro é uma grande tela.” A obra seria fotografada, no dia da sua criação, pela fotojornalista Martha Cooper, que a eternizaria. “Se ela não a tivesse fotografado, quem seria eu? Documentou um momento que já não existe, essa carruagem pode estar agora no oceano Atlântico. As carruagens são aí colocadas para restaurar os recifes de coral.”

No início, era o risco. Jovem como era, gostava de sentir aquela adrenalina ao quebrar o sistema, infiltrar-se nele, ter as chaves de acesso ao metro de Nova Iorque. Mas era também uma forma de se expressar, de criar uma identidade própria numa cidade à beira da bancarrota. Foi assim que Leonard Hilton McGurr começou a “rabiscar”, nas suas próprias palavras, o nome pelas ruas da cidade e que depois, aos 15 anos, criou o início da sua identidade no mundo do graffiti: Futura 2000. Mas seria após uma década, e depois de quatro anos na Marinha, que conceberia “Break Train”, uma pintura de uma carruagem inteira de metro na qual rompe com a tradição de um estilo dominado por letras e caracteres, trazendo a abstração para primeiro plano.

No início dos anos 80 teve “um momento” no mundo das artes e, com nomes como Jean-Michel Basquiat, Keith Haring, Kenny Scharf, Lee Quiñones, Dondi, entre outros, começou a expor em pequenas galerias “alternativas” — um momento que duraria apenas cinco anos, uma vez que “não existiam artistas nem interesse suficiente” para o suportar. Foi também nessa altura que colaborou com a banda punk The Clash, com intervenções em discos e pintando ao vivo em grandes telas durante os concertos na Europa, até o grupo se separar.

Futura afastar-se-ia deste mundo durante vários anos, para “ganhar a vida” e “suportar a família” — mas o movimento regressaria, em força, antes dele voltar ao mundo das exposições e das artes. Uma década depois, na viragem do milénio, tal como o seu nome artístico prenunciava, o movimento de arte urbana e do graffiti começa a explodir de forma global. É o advento de Shepard Fairey, de Banksy e de muitos outros nomes que marcaram o passo deste movimento que hoje invade o mercado da arte, galerias e museus contemporâneos. “Isto deu-nos poder, aos antigos, porque a história estava a ser construída com mais força. As pessoas voltaram a ficar curiosas.”

Um movimento cultural

A história daquele que é considerado uma das lendas do graffiti é uma das peças fundamentais para compreender a evolução do movimento do graffiti, da street art e da arte urbana ao longo dos anos. E é por isso que o pintor abstrato é incluído — a par de nomes como Lee Quiñones, Shepard Fairey, Vhils, Maya Hayuk, Add Fuel, Swoon, Obey, Mais Menos, Tamara Alves e Nuno Viegas, entre outros — na exposição “Urban[R]evolution”, que pode ser visitada até 3 de dezembro na Cordoaria Nacional, em Lisboa — uma parceria entre a galeria Underdogs, do artista português Vhils, e a Everything is New, responsável por concertos como o dos Coldplay e o festival NOS Alive. Mas é a lente da fotojornalista norte-americana Martha Cooper que une as várias peças do puzzle, permitindo uma visão de conjunto sobre as origens deste movimento nos Estados Unidos e a sua evolução.