Exposições: o “Faro-oeste” de Pauliana Valente Pimentel

“Faro-oeste” é um trocadilho para uma realidade sediada no Algarve, cujas imagens já foram mostradas no Museu Municipal de Faro (2021) e no Centro Cultural de Lagos (2022). Como já havia acontecido em projetos anteriores como “Quel Pedra” em que Pauliana se aproximava do universo de uma pequena comunidade transgénero do Mindelo, em Cabo Verde, também aqui a fotógrafa se abeira de um grupo estigmatizado. Trata-se de imagens colhidas em acampamentos ciganos ainda evidentemente nómadas, o que não sendo uma realidade hoje dominante, é ainda persistente. A abordagem é sensível e atenta, buscando dimensões estruturais como as condições de vida (naturalmente precárias e degradadas), as arquiteturas improvisadas, ou os sinais culturais (o vestuário, os costumes) mas tratando sempre de individualizar as personagens de uma forma que nunca as torna exemplares. É esse traço que vincula as imagens num plano superior ao estereótipo (temidos e ostracizados, os ciganos foram, no entanto, abundantemente fotografados).

