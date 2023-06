“Ela continua connosco”: o anjo sem asas de Paula Rego volta a voar na Gulbenkian

Voar pede asas. Aviões têm asas, helicópteros têm asas-hélices, drones também, e quando as falsas asas de Ícaro derreteram sob o calor do sol, com elas caíram não só o mito como um sonho de liberdade. Mas Paula Rego dá a volta à história e faz voar um anjo sem asas. É anjo porque ela o quer assim, ao nomear desta forma aquela que é provavelmente a sua mais emblemática obra.

