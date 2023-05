Lourdes Castro “subiu para as nuvens” há um ano. Agora há uma exposição que celebra a artista

Fez em janeiro último um ano que Lourdes Castro “subiu para as nuvens”, como gostava de dizer quando se referia ao momento em que deixasse a terra. Tinha então 91 anos, grande parte deles passados no Funchal, onde nasceu a 11 de dezembro de 1930. Ali viveu os primeiros 20 anos, capitais e formativos da sua personalidade e sensibilidade artística, até partir durante as três décadas seguintes primeiro para Lisboa, para frequentar Belas-Artes, depois para Munique e finalmente para Paris, onde encontrou pares e a matéria para a sua singularíssima obra. Até de novo regressar à ilha, tinha então 53 anos, adquirindo com o marido, o artista Manuel Zimbro, um terreno fora do Funchal e fazendo dele o seu refúgio. “Não poderia ter nascido que não na Madeira”, disse numa entrevista concedida à RTP na década de 70, explicando a sua relação com o lugar que lhe deu o compasso certo do tempo e do seu modo de fazer. Podemos voltar a ouvi-la agora na sua inconfundível voz melódica e pausada, a dizer em loop, numa instalação sonoplástica que integra a exposição “Como uma Ilha sobre o Mar: Lourdes Castro” no Mudas — Museu de Arte Contemporânea da Madeira: “Não tenho pressa. Nunca tive pressa de nada.” Foi preciso esperar todos estes anos para que se realizasse pela primeira vez na Madeira uma grande exposição para homenagear a sua mais consagrada artista. Márcia de Sousa, curadora e diretora do Mudas, começou a delineá-la há dois anos, ainda Lourdes estava viva, chegaram a falar sobre o assunto, mandou-lhe uma carta a convidá-la para integrar o projeto, mas a artista respondeu que a saúde já não lhe permitia corresponder ao repto.

Foi preciso esperar todos estes anos para que se realizasse pela primeira vez na Madeira uma grande exposição para homenagear a sua mais consagrada artista. Márcia de Sousa, curadora e diretora do Mudas, começou a delineá-la há dois anos, ainda Lourdes estava viva, chegaram a falar sobre o assunto, mandou-lhe uma carta a convidá-la para integrar o projeto, mas a artista respondeu que a saúde já não lhe permitia corresponder ao repto. Só depois da morte, com a ajuda de Nuno Brazão, sobrinho e único herdeiro da artista, que lhe deu carta branca para entrar na casa-ateliê, Márcia de Sousa pôde mergulhar no extraordinário arquivo de Lourdes Castro, para perceber o manancial que tinha entre mãos. Conta-nos a curadora, recordando esse primeiro espanto: “[Lourdes] tinha alma de arquivista. Registava e guardava tudo, não só o que se referia a si mas também aos amigos e àqueles com quem trabalhava. Era muito organizada na sua forma de guardar memórias e de pensar o trabalho, e são raros os artistas que têm as coisas tão organizadas, o que é um paraíso para qualquer investigador. Trabalhava como respirava, e a obra é imensa, porque não fazia separação entre o mundo artístico e o mundo pessoal.”

Gregorio Cunha

E se o tempo lento foi o leitmotiv no modo de estar e na sua forma de viver, é também vagar o que se pede para absorver esta intensa mostra. São cerca de 300 obras reunidas entre muitas instituições e coleções privadas, a que se junta a coleção do Mudas, assim como um imenso espólio documental, que se vai entrelaçando no percurso expositivo em mesas-vitrinas distribuídas por várias salas, para traçar a biografia. Álbuns de família e fotografias na infância, ela minúscula de regador na mão e já rodeada de plantas, na quinta da avó na Praia do Formoso, no tempo de estudante no Colégio Alemão, onde aprendeu a falar a língua, ou a passagem pela Escola de Belas-Artes, em Lisboa, e as primeiras coletivas, onde vem referida nas criticas como a “artista rebelde”. Há sobretudo muitas fotografias, já no sótão da Rue des Saints-Péres, em Paris, o centro dos artistas da sua geração, onde cozinhava para todos enquanto ela e o artista René Bertholo, o primeiro marido, concebiam a revista “KWY”, que marca um dos momentos relevantes na obra, toda concebida em produção manual de tiragem limitada, e que têm um lugar de destaque na exposição. Há também muitas cartas e pequenos objetos, anotações e desenhos das páginas dos diários, recados, bilhetes para os amigos com frases curtas e essenciais, como aquele que escreveu para Arlete Alves da Silva, da Galeria 111, quase no final. “Eu estou quietinha, olhando o mar, horizonte sem fim das recordações.”

Gregorio Cunha

Logo no início da mostra, ainda fora das salas, um pássaro — acrílico amarelo sobre tela branca na parede escura — capta o nosso olhar. Foi uma das últimas peças realizadas por Lourdes Castro, feita por encomenda em 1994, para um restaurante no Funchal. O pássaro é um garajau, espécie autóctone da ilha, praticamente extinto, que deu nome ao lugar no Caniço, onde Lourdes e Manuel Zimbro elegeram viver. Márcia de Sousa quis isolar esta peça, sugerindo um diálogo metafórico expresso no título — “Como uma Ilha sobre o Mar” —, tentando assim enquadrar a singularidade de Lourdes Castro ao escolher voltar ao lugar de origem, insular e “ultraperiférico”, depois de se ter projetado como uma artista internacional. “Teve a liberdade de viver numa ilha, saindo, entrando, fazendo o seu caminho, sem nunca se deixar contaminar”, diz. Essa liberdade matriz no seu modo de ser é apreendida desde logo na experiência do lugar nos anos da “infância ao pé do mar e com muito espaço”, como contou na sua última entrevista de vida, concedida à Revista E, em agosto de 2019, onde também referia ter estranhado muito, quando chegou a Lisboa para ir estudar pintura em Belas-Artes, “que as colegas não fossem tão livres” quanto ela. Foi movida por essa mesma liberdade que decidiu não terminar o curso e partir com Bertholo para Munique, depois de ver sublinhado por cima de seis telas académicas a palavra “excluído”, por não ter pintado na cor certa a carne dos corpos dos modelos. Podemos encontrar agora três dessas telas na mesma sala onde se encontra exposto um autorretrato, ainda do tempo da academia — nele, Castro pinta-se com os olhos vazados, ela que gostava tanto de ver. “Sempre desenhei, não sinto que seja uma coisa muito especial ou extraordinária nem que seja arte. Para mim, é uma forma de viver”, dirá. É um sopro de alegria e leveza que emana das peças que vão surgindo, onde podemos captar a sua intensa e aparente ligeireza. “Do ponto de vista técnico e formal, vai usando vários materiais e suportes, sempre como base de um trabalho de experimentação muito livre a partir do que tem à mão. Depois há um tema de eleição que a acompanha ao longo da vida, a figura e a sombra, e se repete como um mecanismo constante, até ser presença quase etérea”, indica a curadora. É também uma mulher do trabalho. Uma artista pluridisciplinar e laboratorial, que tanto se empenha a conceber livros de artista, grande referente na obra, manuseados e feitos à mão, como se dedica a montar o “Teatro de Sombras”, para explorar o efeito do movimento do tempo e da luz.

Gregorio Cunha