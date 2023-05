Como o hambúrguer de Marilyn Monroe ao volante se transformou numa lição de proximidade

Abril de 1952. Era a primeira vez de Marilyn Monroe na capa da “Life”, um ano antes da estreia do filme “Gentlemen Prefer Blondes”. Em Portugal, o filme haveria de estrear só no final de 1954, com o nome “Os Homens Preferem as Loiras”. Quando Marilyn chegou à capa, a revista “Life” fazia parte das preferências de muitos homens e mulheres. Era uma referência pela qualidade das fotografias e dos textos e tinha uma circulação muito grande nos Estados Unidos, chegando também a outros países.

Durante essa primeira sessão fotográfica para a revista “Life”, o repórter fotográfico Philippe Halsman fotografou Marilyn a comer um hambúrguer ao volante de um carro, com um ar deliciado e uns lábios impecáveis. Uma fotografia mais óbvia da mesma sessão foi escolhida para a capa da revista, correspondendo ao expectável numa estrela de cinema. Mas aquele hambúrguer de Marilyn nas páginas da “Life” terá ajudado a fortalecer uma imagem de proximidade que era diferente do habitual, em Hollywood. Se Marilyn conduzia e comia hambúrgueres em diners como qualquer mortal, então talvez todos pudessem sonhar.

Este retrato faz agora parte da exposição “Photo&Food: il cibo nelle fotografie Magnum dagli anni quaranta a oggi”. Ou seja, “Fotografias&Comida: a comida nas fotografias da Magnum dos anos 1940 até agora”. Além de Halsman, esta escolha inclui autores como David Seymour, Elliott Erwitt, Eve Arnold, Inge Morath, Martin Parr e Werner Bischof. E está até 17 de setembro na Eataly Art House, em Verona.

Sim, Verona é conhecida como a cidade de Romeu e Julieta, mas também pode estar na rota de um passeio gastronómico pelo Norte de Itália. Nesse caso, um bom livro para ler antes ou durante a viagem é “A Ferver — Aventuras e Desventuras de Um Cozinheiro Amador”, de Bill Buford, que já tinha escrito outros livros importantes antes e depois deste “A Ferver”.

Não serve como guia para fazer bons hambúrgueres, mas é divertido e bem escrito. Ali se conta a experiência de um jornalista que decidiu aprender a cozinhar a sério. E uma parte do livro serve como um bom guia para uma viagem pelo Norte de Itália, com atenção à comida. Há melhor combustível para viajar?