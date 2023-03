Exposições: João Jacinto, o surdo e o vibrante

O nome da exposição não é uma chave imediata, pois fala de música apontando para uma viola baixo destinada a produzir sons surdos e graves, mais fácil de manejar que o tradicional e volumoso contrabaixo. Apresenta-nos dois conjuntos de obras, um introdutório de pequenos trabalhos a preto, branco e cinza, todos mostrando espaços interiores fechados, onde se abrem portas, janelas, quadros encostados às paredes; e um maior de peças sobre papel de grandes dimensões entre os 1,84 m e os 2,34 m de altura, com a largura constante de 1,5 m. Entramos na exposição através da sombra, na concentração de espaços surdos que parecem mergulhar para dentro de si próprios, para depois nos precipitarmos num espaço aberto e explosivo de cor, onde cada pintura é uma expansão no espaço, uma invasão vertical do mesmo através da figuração de outras tantas árvores.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.