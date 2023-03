O branco da cerâmica de Inês Zenha na Kunsthalle Lissabon

Podemos ver “Ressurreição” como um organismo total com múltiplas ocorrências ou como um grupo de cinco obras individuais numa mesma circunstância cenográfica. Essa hesitação é mesmo parte de um conjunto de tensões constitutivas que são parte da perturbação desintegradora da magnífica exposição que Inês Zenha (Lisboa, 1995), artista portuguesa residente em França, agora apresenta no espaço da Kunsthalle Lissabon. Utilizando a cerâmica de uma forma particularmente teatral, num branco tão neutral como fantasmagórico, Zenha faz oscilar as obras entre polos como florescimento/degradação; exuberância/ocultação; vitalidade/morte.

