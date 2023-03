Exposições: Cristina Lamas e a vertigem das águas

Uma manifestação da natureza pode tomar a forma de uma assombração ou de um sortilégio inspirador. Dizendo isto, não deveremos andar muito longe do que sentiu a artista Cristina Lamas quando em 2016 seguiu o Amazonas desde Manaus até Belém do Pará e viu pela primeira vez a famosa pororoca. Este é o nome tupi, que significa estrondo, e que se dá à onda gigante que resulta do encontro das águas doces do rio com o oceano e que agora dá título à sua exposição na Fundação Carmona e Costa. É curioso pensar nessa manifestação sublime da natureza como uma espécie de colagem espontânea: o encontro de duas coisas que andam separadas e, de repente, se associam sem se fundirem. Há qualquer coisa disso no princípio compositivo e de absorção de motivos de toda a espécie que conduz os trabalhos apresentados nas primeiras salas da exposição.

