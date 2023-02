Exposições: Presença, pintura e palavra de Nikias Skapinakis

Podemos falar de um diário, ilustrado com pintura, desenho e gravura (litografia), podemos também falar de umas memórias, ilustradas da mesma maneira — e aqui apetece utilizar o italiano maniera para esta exposição, que toda ela é, do princípio ao fim, uma reflexão do pintor sobre a sua pintura —, poderíamos ainda falar de pintura ilustrada pela palavra do pintor nos comentários escritos que pontuam quer vários núcleos da mostra quer muitas das 80 obras expostas. Devemos esse comentário contínuo ao bom trabalho de Helena Skapinakis, filha do artista, e de Maria de Aires, conservadora do MNAC. A escolha das obras, essa, é do pintor, pois estamos perante o que é muito mais do que um espólio deixado pelo artista, já que se trata de obras que sempre acompanharam Nikias por vontade e empenho próprios.

Por vezes basta um título para conter um comentário que pode ser sobre o mundo das artes, como acontece com um belíssimo desenho de 1992 intitulado “Christo no Horto”, onde uma referência à Paixão de Cristo fica perturbada pela grafia do nome, apontando para Christo Javacheff (1935-2020), o ‘embrulhador’ de monumentos e paisagens e antigo colaborador da nossa conhecida “KWY”. Este desenho tem a particularidade de ter sido adquirido polo seu autor num leilão, reforçando a intencionalidade do artista ao recuperar no mercado uma obra para a sua companhia.