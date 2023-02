Exposições: A obra solar de Jorge Vieira, no ano do centenário de nascimento do grande escultor

A chamada arte pública devia ser um lugar privilegiado e de encontro da população em geral com o que de melhor os artistas escultores, pintores de murais, profissionais ou não, têm para nos dar, tal não acontece infelizmente, pois as obras de qualidade que habitam as nossas ruas, praças, jardins, rotundas e outros espaços públicos são raras, sobrando uma maioria de coisas indefiníveis, mais propícias a um museu ou inventário de horrores, do que ao convívio e fruição de obras de qualidade. Felizmente, nem sempre tal acontece, a obra do escultor Jorge Vieira, cujo centenário celebramos, pois nasceu a 16 de novembro de 1922, lisboeta da Rua Teófilo Braga, é um desmentido a tal situação.

Uma das suas obras mais conhecidas e por certo das mais vistas, o “Homem Sol”, uma encomenda para a Expo’98, mora na Alameda dos Oceanos no Parque das Nações, nesse bairro de Lisboa inventado justamente para a exposição mundial; trata-se de uma das suas últimas obras, representando uma merecida consagração de um artista e professor com trabalho conhecido desde a segunda metade da década de 40.