Exposições: Gonçalo Pena liberto de amarras, entre o quotidiano e o mágico

A primeira impressão é de confusão, como se entrássemos no acervo de um colecionador eclético. Mas a dispersão aparente das personagens, das pseudonarrativas, das citações, dos registos visuais, e gráficos em que tudo é envolvido acaba por favorecer uma relação individualizada com cada pintura. Isso não é uma receita porque não há receita para a ausência de modo de fazer. Precisamente, qualquer constância de género ou preposição de estilo parece ser dissolvida numa teia maior, ainda que possa ser recuperada como evocação (veja-se a pintura obsceno-pontilhista; o monumento quase brutalista ou as que se aproximam de uma depuração oriental). Gonçalo Pena é hoje um artista pertinente porque está cada vez mais liberto dessas amarras sem que isso signifique um modo de ser displicente.

E é isso que lhe permite a elasticidade de saltar do abjeto para o cómico, do evocativo para o obscuro, do político para o quase abstrato, mantendo sempre uma tensão visual (mas não retiniana) elevada. E isso leva-o a um ponto mais afinado onde podem cruzar-se o quotidiano e o mágico, ambos mais “dentro” da pintura e simultaneamente mais abertamente disponíveis à louca complexidade da vida. No piso inferior mostra-se, em ciclos, uma boa quantidade de pequenos desenhos mas com uma economia adaptada à escala, à velocidade e à constância com que os produz, o que os torna por vezes em agudos comentários histórico-ideológicos ou em jogos gráficos ou de linguagem que se permitem o humor e a violência de uma forma mais direta. A folha de sala nada nos diz sobre a exposição além do título das obras. Em contrapartida, um jornal de mexericos que traz o espírito rocambolesco de algumas pinturas e desenhos colado em cada letra é um bom complemento ao que se mostra.