Exposições: O irresistível Edward Hopper na Nova Iorque horizontal

Plana e reticulada, Nova Iorque — refiro-me a Manhattan; Queens, Brooklyn e Staten Island foram integradas na cidade apenas em 1898, tal como The Bronx o fora em 1895 — é uma metrópole pronta para ser explorada a pé. Como coordenadas servem os números das ruas e avenidas. Foi o que fez Edward Hopper (1882-1967), o pintor de Nova Iorque na primeira metade do século XX, hoje considerado o grande “pioneiro da pintura rea­lista da América moderna”. Nascido em Nyack, NY — uma vila à beira do rio Hudson, 45 quilómetros a norte da metrópole — estudara arte nas New York School of Illustrating e New York School of Art and Design (com Robert Henri, da ‘ashcan school’, isto é, do ‘estilo caixote de lixo’ do realismo social), e mudara-se definitivamente para Nova Iorque em 1908, como ilustrador comercial. Pelo meio, completara a formação artística com três viagens a Paris (onde ignorou Picasso e não apreciou Cézanne nem os fauvistas no Salon de 1906). Embora menino-prodígio — começara a assinar e a datar os seus desenhos aos dez anos e aos treze produzira a sua primeira pintura a óleo —, Hopper tardou a impor-se. Foi, aliás, a prática e disseminação das suas gravuras que lhe permitiram dominar os efeitos do claro-escuro e ‘cristalizar’ (o termo é seu) a sua pintura. Tinha 31 anos quando vendeu o primeiro quadro (no Armory Show de 1913, o mesmo onde Amadeo de Souza Cardoso exibiu); sete anos depois, o Whitney Studio Club, precursor do Whitney Museum of American Art (fundado em 1931), dedicava-lhe a primeira exposição individual. Casou com Josephine (Jo) Novison (1883-1968), também pintora, em 1924 (que conhecera, duas décadas antes, na School of Art and Design).

Ao longo dos anos — quase um século! —, o Whitney tem sido o guardião vivo e ativo da obra e memória de Hopper. Mrs Whitney comprara-lhe a primeira pintura em 1930. O Museu continuou a adquirir obras de Edward Hopper e após a morte de Jo — dez meses depois do marido — herdou o que restava do seu espólio: mais de 2500 obras (além das pinturas de Jo). Hoje, o acervo Edward Hopper representa 12 por cento do total de obras do Whitney Museum of American Art. São inúmeras as exposições individuais, retrospetivas e temáticas, que lhe dedicou (além da inclusão em dezenas de bienais). Desta vez, o foco é Nova Iorque, “a cidade americana que melhor conheço e que mais amo”, como afirmou Hopper em 1966, um ano antes de morrer.