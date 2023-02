Exposições: O imaginário à solta e a realidade desbragada de Fátima Mendonça

É a própria Fátima Mendonça (n. 1964) quem nos esclarece, num curto texto introdutório, sobre a génese da exposição: trata-se de um “diário gráfico” com “desenhos que surgiam no dia a dia” durante o confinamento da pandemia “feitos com alguma rapidez” que a artista colocou no Facebook e aparecem agora sob a forma de exposição. Os desenhos aparecem soltos, sem moldura ou passe-partout, simultaneamente livres e comunicando uns com os outros, a regularidade do formato quadrangular dos suportes e da sua distribuição pelas paredes da galeria nada nos diz, antes contrasta com a diversa comoção que mora dentro de cada um deles, transformando a visita num corpo a corpo com imagens por vezes difíceis de sustentar apesar da sua escala relativamente reduzida.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.