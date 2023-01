Exposições: Melancolia e ansiedade de Peter Wächtler na Culturgest

Quem ler a folha de sala da exposição de Peter Wächtler (Hannover, 1979) antes de ver as obras, achará que se trata de alguém mais preocupado com explicações técnicas do que em estabelecer uma visão enquadradora da sua obra. Nada podia ser mais propositadamente enganoso. Wächtler não é um artista concentrado na especificidade dos meios, mas na densidade das suas consequências. As suas obras alimentam-se de algo nebuloso, simultaneamente mais perene e pouco configurável: o imaginário coletivo, a cultura folclórica ou de massas. Na verdade, é um observador afinado e despreconceituoso dos seus ingredientes, como se quisesse perceber porque certos tipos e imagens exercem um magnetismo sobre tanta gente quando na verdade escondem um manancial de ansiedade, rotina e solidão.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.