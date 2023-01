O melhor de 2023 em exposições internacionais de arte por todo o mundo

As principais publicações internacionais são unânimes em apontar a maior exposição já realizada de Vermeer como o principal evento artístico do ano. Em Amsterdão, no Rijksmuseum, entre 10 de fevereiro e 4 de junho, será possível ver 28 das 37 pinturas de Johannes Vermeer. Segundo a respeitada “Artnewspaper”, as pinturas As obras vão ocupar dez salas, sem a presença de nenhuma outra arte - embora seja esperada inevitavelmente a presença de multidões aglomeradas em torno das pequenas pinturas do autor flamengo.

