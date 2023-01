Poeta Eugénio de Andrade é homenageado no Porto com uma exposição inaugurada pela Cooperativa Árvore

Em comunicado, a cooperativa salienta que em exposição, intitulada "Poesia a 100 Eugénio", vão estar obras de pintura e escultura de artistas convidados sobre o tema do imaginário poético de Eugénio de Andrade.

Artur Moreira, Emerenciano, Mário Bismarck, Zulmiro de Carvalho, José Emídio, Luisa Gonçalves, Laureano Ribatua e José Rodrigues são alguns dos artistas que vão expor na mostra que estará patente entre os dias 7 e 28 de janeiro.

A exposição "Poesia a 100 Eugénio" vai ainda integrar uma coleção de fotografias de Eugénio de Andrade com artistas com quem privou na época, assim como catálogos editados pela Cooperativa Árvore e outras publicações relevantes do poeta.

No dia 19 de janeiro, dia de aniversário de Eugénio de Andrade, está previsto "um programa diversificado" que a Cooperativa Árvore pretende anunciar em breve.

A exposição pode ser visitada de segunda a sexta-feira entre as 10h e as 13h, e as 14h e as 18h30, e aos sábados entre as 14h e as 19h.

A entrada na exposição é gratuita.

Eugénio de Andrade, pseudónimo do portuense José Fontinhas, apresenta uma extensa obra traduzida para mais de 20 línguas, tendo recebido diversos prémios e distinções, dos quais se destaca o prémio Camões em 2001.