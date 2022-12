Exposição: Armanda Passos além do cérebro racional, no imaginário ilimitado

No início dos anos 70, o neurocientista Paul MacLean apresentou a teoria de que o cérebro estaria dividido em três partes diferentes, correspondendo cada uma dessas partes a distintas fases da evolução do sistema nervoso dos vertebrados. Na perspetiva da teoria Trinus existia no ser humano um cérebro reptiliano — o R-complex, nas palavras de MacLean —, responsável por promover os reflexos simples, próprios dos répteis. A teoria acabou por não ganhar muitos acólitos no domínio da ciência, mas não deixou de se propagar nos meios mundanos, até por se ancorar numa outra construção teórica — essa, sim, com ampla aceitação científica: a darwinista (apenas repudiada por algumas correntes religiosas mais fundamentalistas). O cérebro instintivo de MacLean era o resquício, a marca indelével do início do percurso evolutivo do ser humano, o começo, que à luz de Darwin coloca os peixes e os répteis na origem do ser humano.

