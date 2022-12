Este é o caminho da morte: a Guerra Civil espanhola numa impressionante exposição em Nova Iorque

A Guerra Civil de Espanha de 1936-39, entre a democracia republicana e o nacionalismo franquista, é hoje vista como um ensaio para a quase apocalíptica II Guerra Mundial de 1939-45, esta, sim, com um desfecho libertário. Mesmo com o apoio das Brigadas Internacionais, com voluntários vindos de França, Reino Unido, Polónia, México, EUA, etc., o governo de Frente Popular soçobrou, com a queda de Barcelona em 1939; Francisco Franco exigiu rendição completa e reinou até à sua morte em 1975.

Além das brigadas militares — que incorporaram gente ilustre, como o recém-casado britânico George Orwell (na verdade, Eric Blair; Orwell era o nome do rio) —, houve também uma brigada de fotógrafos a cobrir a guerra, como os alemães Hans Guttman (mais tarde, Juan Guzmán) e Gerta Pohorylle (mais tarde, Gerda Taro), o húngaro Endre Friedmann (mais tarde, Robert Capa) e o polaco Dawid Szymin (mais tarde, David “Chim” Seymour). Todos judeus. Os nomes adotivos são curiosos: enquanto o da alemã resulta da combinação de dois nomes (do pintor japonês Tarô Okamato e da atriz sueca Greta Garbo), a alcunha “Chim” deriva da pronúncia do apelido original polaco. Robert Capa, porém, representava um fotógrafo imaginário (na verdade, o casal Endre e Gerta), cujo agente seria Friedmann. (Assistente de Endre, Gerta tornara-se sua amante; ‘cápa’ em húngaro significa ‘tubarão’.) À exceção de Guzmán, todos tiveram mortes trágicas: Taro morreu em 1937 na Guerra Civil de Espanha com 27 anos (incompletos); Capa, em 1954, aos 40, quando pisou uma mina explosiva na I Guerra do Vietname; Seymour, em 1956, a 10 dias de perfazer 45 anos, no rescaldo da Crise do Suez, quando ia fotografar uma troca de prisioneiros e acidentalmente entrou em território egípcio. (A propósito: os dois últimos tinham cofundado a Magnum em 1947.)